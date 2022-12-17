Форвард «Барыса» Шайхметденов: «Попасть в НХЛ – одна из моих целей. Из команд выберу «Рейнджерс», потому что мне понравился Нью-Йорк»

Нападающий астанинского «Барыса» Ансар Шайхметденов ответил на вопрос о желании перебраться в НХЛ. «Конечно, хочу попасть.

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