Румыния: Предполагаемый удар российского беспилотника повредил танкер Yara J под флагом Коморских Островов примерно в девяти морских милях (16,7 км) к юго-востоку от Сулины, округ Тулча, в Черном море поздним вечером 14 октября.
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