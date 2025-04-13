Против подруги актера Ильи Деля возбуждено уголовное дело

Сам артист находится в Мариинской больнице в состоянии средней тяжести Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 апреля 2025 года около 3:30 ночи в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения - проникающее - в грудь и в руку.