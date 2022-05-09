Умные мозги всегда в комплекте с наукой

Здравствуйте, "если отдых, то активный, если праздник, то спортивный", поэтому для лучшего развития мозга полезно изучить информацию которую терпеливо объясняет Игорь Николаевич Острецов , так науки в голове больше будет, а разнообразные теории и предположения качественно проверять получится уже имея навыки научного мышления и реализации разработки изобретений.