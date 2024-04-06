Axar.az: Военная техника Армении концентрируются на границе с Азербайджаном

Согласно информации на Axar.az, на которые ссылается РИА Новости, наблюдается активное перемещение и скопление подразделений Вооруженных сил Армении у границы с Азербайджаном, в частности в направлении Зангезура.
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