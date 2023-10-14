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Криштиану Роналду: мы на Евро-2024! Рад помочь сборной выйти в финальную часть великого соревнования

Криштиану Роналду: мы на Евро-2024! Рад помочь сборной выйти в финальную часть великого соревнования

Нестареющий португалец поедет на ещё один турнир.Нестареющий португалец поедет на ещё один турнир.Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Словакией (3:2) в квалификации чемпионата Европы.

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