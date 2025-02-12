Ferrari ограничит клиентам выбор цвета

Ferrari намерена ограничит пределы фантазии покупателей ее спорткаров в угоду имиджа компании. Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что палитру оттенков спорткаров компании принудительно упростят.
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