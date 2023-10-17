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Кто при глобальном потеплении и повышении уровня океана утонет первым? 5 мест, где будет особенно опасно

Кто при глобальном потеплении и повышении уровня океана утонет первым? 5 мест, где будет особенно опасно

Климатические изменения привлекают внимание ученых и экологов по всему миру. Этот процесс, ускоряющийся из-за человеческой деятельности, имеет ряд последствий, в том числе и подъем уровня Мирового океана, что может угрожать существованию прибрежных районов и даже целых государств.

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