Кто при глобальном потеплении и повышении уровня океана утонет первым? 5 мест, где будет особенно опасно

Климатические изменения привлекают внимание ученых и экологов по всему миру. Этот процесс, ускоряющийся из-за человеческой деятельности, имеет ряд последствий, в том числе и подъем уровня Мирового океана, что может угрожать существованию прибрежных районов и даже целых государств.