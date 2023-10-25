Учительница не смогла скрыть своего разочарования при виде подарка от родителей

Когда моя дочь выпустилась из детского садика, я с облегчением вздохнула. Наконец-то не будет всех этих поборов денег с родителей на нескончаемые нужды, подарки на всевозможные праздники воспитателям и коллективу, начиная от заведующей и заканчивая поваром на кухне.