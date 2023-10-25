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Учительница не смогла скрыть своего разочарования при виде подарка от родителей

Учительница не смогла скрыть своего разочарования при виде подарка от родителей

Когда моя дочь выпустилась из детского садика, я с облегчением вздохнула. Наконец-то не будет всех этих поборов денег с родителей на нескончаемые нужды, подарки на всевозможные праздники воспитателям и коллективу, начиная от заведующей и заканчивая поваром на кухне.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да,запросики у учительницы. Посмотрим, какова другая будет.
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4 д.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Это вы о себе?
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3 д.
Jolie
А  ведь Вы правы!!!  Человек ничего не рассказал, но коротко сказал о себе ... не все мысли стоит повторять или произносить вслух. ольга зашла и ушла и оставила только &quot;пук&quot;.
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1 д.

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