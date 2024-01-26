Конунг Ингвар Эту дамочку я почему-то физически не переносил. Она была пресная с подслеповатыми глазками, как будто выверченными буравчиком - но не до конца.
Жанна Агалакова - "пора мыть полы"...
Комментарии
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alik3456 Джексон
ЧТоб не забывали Героев дебильного времени...
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17 час.
Lev Konov
заставят, а нужно будет - и пол сменит)
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16 час.
Lev Konov
А вы, спец по крайней плоти, безгрешны? А вот Пушкину филологические погрешности нравились - для него это было доказательством жизни языка. А у вас все люди должны быть, как роботы - безошибочны))
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16 час.
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