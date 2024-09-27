Лавров призвал генсека ООН не втягиваться в псевдомирные инициативы по Украине

Сергей Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН. Во время переговоров с генеральным секретарем организации глава российского МИДа призвал Антониу Гутерриша не допускать втягивания структур ООН в псевдомирные и политизированные инициативы по Украине.