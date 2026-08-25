Лидеры столичных колледжей и вузов сразились в финале проекта «Битва мнений»

Завершился пятый, юбилейный сезон проекта «Битва мнений». В финальном турнире встретились три команды, сформированные из числа лидеров студенческих советов, наставников и руководителей направлений столичных колледжей и университетов.
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