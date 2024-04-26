Иммунолог оценил опасность найденных в комарах и клещах новых вирусов

Крючков усомнился, что найденные в клещах вирусы представляют угрозу для людей Для того чтобы найденные в комарах и клещах новые вирусы могли представлять реальную опасность для человека, они должны соответствовать многим критериям, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.