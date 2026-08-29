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Царьград

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В Кургане 39-летний мужчина погиб в ДТП на улице Омской

В Кургане 39-летний мужчина погиб в ДТП на улице Омской

В Кургане ночью 29 августа на улице Омской произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Toyota.

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