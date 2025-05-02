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Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Высказывания о том, что Соединённые Штаты «могут не быть» посредниками в урегулировании на Украине, не способны вывести Российскую Федерацию из равновесия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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