В Калараше за кресло примара во втором туре будут бороться кандидаты от PAS и CUB

В городе Калараш пройдет второй тур выборов местных выборов. По предварительным итогам первого тура, кандидат от Партии действия и солидарности (PAS) Амброч Виктория занял первое место с 44,80% голосов, а кандидат от Коалиции за единство и процветание (CUB) Розембак Николае – на втором месте с 19,63%.