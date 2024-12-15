«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»

Даже не верится что такое может быть . Всегда завидовала тому что другие национальности чуть ли не полиглоты от рождения знают два языка и учась в школе учат третий ,типа английского )😀 .

Ника

Многие языки малых народов недавно возникшие и зачем их насильно культивировать? Чтобы растит коллаборантов? Например, языка коми в 15 веке еще не было. В той местности все говорили на русском языке. Если кому-то нравятся новоязы, это его личное дело. Пусть хоть эсперанто изучают. Но, навязывать остальным свое увлечение, да еще и злиться, что другим это неинтересно, это за гранью. Тетеньке к психиатру надо.