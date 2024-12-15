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Татар-информ

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«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»

«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»

Почему детей не привлекают книги на татарском языке? Что на сегодня самый большой дефицит в школьных библиотеках? Как изменить ситуацию, если школьники не знают даже «татарские» буквы? Об этом размышляет сотрудница библиотеки одной из школ Татарстана, попросившая не называть ее имени.

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Комментарии
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F I
Даже не верится что такое может быть . Всегда завидовала тому что другие национальности чуть ли не полиглоты от рождения  знают два языка и учась в школе учат третий ,типа английского )😀 .
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18 час.
L
Lehanaizhe
Лишь бы снова зулейха не открыла глаза, современные национальные авторы весьма изобретательны в своих либеральных фантазиях
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18 час.
Ника
Многие языки малых народов недавно возникшие и зачем их насильно культивировать? Чтобы растит коллаборантов? Например, языка коми в 15 веке еще не было. В той местности все говорили на русском языке. Если кому-то нравятся новоязы, это его личное дело. Пусть хоть эсперанто изучают. Но, навязывать остальным свое увлечение, да еще и злиться, что другим это неинтересно, это за гранью. Тетеньке к психиатру надо.
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18 час.

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