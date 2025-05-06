Зарплата россиян в мае: как выбрать оптимальное время для отпуска

Стало известно, какую зарплату получат россияне в мае. Насколько целесообразно добавлять к длинным майским выходным дни отпуска? Или лучше подождать до июня, когда праздничных дней меньше? На этот вопрос ответил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, сообщает PRIMPRESS.