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SPORT24.ru

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Певица BEARWOLF записала для КХЛ трек под новый сезон

Певица BEARWOLF записала для КХЛ трек под новый сезон

КХЛ представила песню для нового сезона.КХЛ представила песню для нового сезона.Исполнителем стала певица BEARWOLF (настоящее имя — Валерия Василевская), а композиция называется «Победа за мной».

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