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Украине предложили место Франции в ЕС после "Фрекзита"

Украине предложили место Франции в ЕС после "Фрекзита"

Global Look Press/Giorgos Georgiou/ZUMAPRESS.com Франция должна освободить место для Украины в Евросоюзе и провести "Фрекзит" по примеру британского "Брекзита", рассказал 8 ноября французский политик Флориан Филиппо в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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