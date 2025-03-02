Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зачистка Белогоровки ускорит продвижение ВС РФ на Славянск, карта боевых действий

Зачистка Белогоровки ускорит продвижение ВС РФ на Славянск, карта боевых действий

02.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 2 марта 2025 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошие новости от ВС России! Бойцам России вернуться живыми и здоровыми, Вам еще Россию строить!
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20 час.
Ваша Светлость
А что &quot;наши друзья&quot; пиндосы? Трумп уже дал команду Илоне Маске отключить Старлинк на бывшей Украине? То-то же, а то уши развесили, уря-а, пиндосы хахлов кинули. А нихрена!
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15 час.
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