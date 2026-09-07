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Рязанские новости

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Полиция провела массовый ночной рейд на улицах Рязани

Полиция провела массовый ночной рейд на улицах Рязани

В ходе рейда в Рязани полицейские составили 12 протоколов за хулиганство, распитие алкоголя и нарушения миграционного законодательства, проверили шесть заведений и задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске.

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