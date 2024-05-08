Будет вкусно
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Будет вкусно

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Легендарный шашлык по-грузински: Мцвади. 3 ингредиента, чтобы создать кулинарный шедевр

Легендарный шашлык по-грузински: Мцвади. 3 ингредиента, чтобы создать кулинарный шедевр

В мире кулинарных шедевров среди многообразия рецептов выделяются те, что поражают своей простотой и вкусовым изобилием.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Что что с луком сделать? ОТОЖМАТЬ???
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7 час.
Сергей Андросов
Отож мать, надо отожмать!
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5 час.

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