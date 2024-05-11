У ВСУ не осталось сил бороться за Часов Яр в ДНР

REUTERS/Thomas Peter Украинское командование, судя по всему, готовится сдать Часовой Яр. Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк заявил изданию The Economist, что населенный пункт (обычное городское поселение) и его переход под контроль российских войск не будет иметь решающего значения.
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