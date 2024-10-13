Москва встретит Покров мокрым снегом

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. С понедельника в столицу придет настоящая осенняя погода. Холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Хельма», напомнит жителям Москвы, что на дворе середина осени.
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