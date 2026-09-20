Британское издание выступило с «сенсационным» разоблачение Минобороны ФРГ Светлана Гомзикова Фото: Juliane Sonntag / www.
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Как и в предыдущие века, вооружает всех, кого натравили на Россию. Законы Германии этому никогда не препятствовали.