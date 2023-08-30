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Во Франции заявили о неизбежности переговоров по конфликту на Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине необходимы для того, чтобы избежать катастрофы. Об этом в своей статье для Le Figaro написал бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри.

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