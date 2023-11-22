В США заявили, что российские дроны мешают использованию ВСУ техники днем

ТАСС/Лев Федосеев Операторы российских FPV-дронов легко вычисляют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому ее применение в дневное время практически невозможно, заявил в эфире подкаста War on the Rocks военный аналитик Майкл Кофман.
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