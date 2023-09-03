Изменение пенсий в сентябре 2023 года: кому ждать надбавки Евгения КомароваС 1 сентября в России ожидаются увеличения выплат некоторым категориям пенсионеров, а также изменения в законодательстве, затрагивающие жизнь инвалидов и особых детей.