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Изменение пенсий в сентябре 2023 года: кому ждать надбавки

Изменение пенсий в сентябре 2023 года: кому ждать надбавки

Изменение пенсий в сентябре 2023 года: кому ждать надбавки Евгения КомароваС 1 сентября в России ожидаются увеличения выплат некоторым категориям пенсионеров, а также изменения в законодательстве, затрагивающие жизнь инвалидов и особых детей.

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