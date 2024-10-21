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Сальдо: после победы в СВО Херсонская область предъявит Украине нанесенный ущерб

Сальдо: после победы в СВО Херсонская область предъявит Украине нанесенный ущерб

После победы России в специальной военной операции (СВО) Херсонская область обязательно предъявит Украине счет за весь причиненный Киевом региону материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль.

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