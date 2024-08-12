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В Вашингтоне опасаются страшного возмездия РФ за атаку в Курской области и считают её бессмысленной

В Вашингтоне опасаются страшного возмездия РФ за атаку в Курской области и считают её бессмысленной

По мнению газеты The Wall Street Journal, конечная цель атаки на Курскую область остается неясной, так как у украинских сил катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а "на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России"читайте на monocle.

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