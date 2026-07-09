Бастрыкин завел дело в отношении экс-главы Беловодского районного суда ЛНР

Председатель СК России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики (ЛНР) Александра Горенко по статье о мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии