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Бастрыкин завел дело в отношении экс-главы Беловодского районного суда ЛНР

Бастрыкин завел дело в отношении экс-главы Беловодского районного суда ЛНР

Председатель СК России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики (ЛНР) Александра Горенко по статье о мошенничестве.

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