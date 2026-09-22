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Газета.ру

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Кениец вернулся в университет спустя 11 лет ради защиты диплома

Кениец вернулся в университет спустя 11 лет ради защиты диплома

Кенийский предприниматель Мозес Адика получил диплом Университета Найроби спустя 11 лет после начала обучения, пишет Tuko.

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