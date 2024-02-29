В Китае объявлена стоимость новейшего Toyota Land Cruiser 250. Он на 5 тыс. долларов дороже Tank 700 Hi4-T

Сегодня в Китае стартовали предпродажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250. Автомобиль предложен в четырех комплектациях со нетипичными для Toyota обозначениями — UN, ALR, ADV и LUX, цены — от 65,3 до 80 тыс.
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