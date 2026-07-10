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Фетисов призвал ФХР перенять опыт других федераций по возвращению россиян

Фетисов призвал ФХР перенять опыт других федераций по возвращению россиян

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал совет Федерации хоккея России (ФХР) обратить внимание на действия других федераций по допуску национальной сборной к международным турнирам, передает РИА Новости.

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