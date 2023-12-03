На Украине без электричества остались 926 населенных пунктов

Министерство энергетики Украины в воскресенье, 3 декабря, сообщило, что в настоящий момент 926 населенных пунктов в стране остались без электроснабжения, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий.
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