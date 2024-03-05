3 дня назад 1,3K прочитали Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину ради энергетической безопасности при работе газопровода «Турецкий поток», заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
В Венгрии нашли замену российскому газу
Комментарии
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Игорь Круглий
Когда авторы статьей начнут правильно заглавие писать правильно. Это как нашли замену российскому газу? Вместо украинского транзита начнут по турецкому транзита получать
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15 час.
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