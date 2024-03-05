В Венгрии нашли замену российскому газу

3 дня назад 1,3K прочитали Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину ради энергетической безопасности при работе газопровода «Турецкий поток», заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.