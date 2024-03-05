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В Венгрии нашли замену российскому газу

В Венгрии нашли замену российскому газу

3 дня назад 1,3K прочитали Венгрия не нуждается в транзитных поставках российского газа через Украину ради энергетической безопасности при работе газопровода «Турецкий поток», заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

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Комментарии
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Игорь Круглий
Когда  авторы  статьей  начнут правильно  заглавие писать  правильно.  Это как  нашли  замену российскому газу?  Вместо  украинского транзита  начнут  по турецкому транзита  получать
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