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Царьград

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Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС из-за нарушений прав меньшинств

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС из-за нарушений прав меньшинств

Министр Венгрии Петер Сийярто заявил о блокировке вступления Украины в ЕС из-за нарушений прав венгерской общины в Закарпатье.

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