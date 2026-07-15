Otkrito: Жители Латвии атакуют дроны энергетиков из-за страха шпионажа

В Латвии участились случаи нападений местных жителей на дроны, охраняющие линии электропередач. Об этом рассказала руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче в беседе с латвийским агентством Otkrito.
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