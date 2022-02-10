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4 самых скандальных сооружения в истории: чем они прославились

4 самых скандальных сооружения в истории: чем они прославились

Многие известные здания разных эпох вызывали споры и попадали в новости по скандальным причинам. Давайте посмотрим на некоторые из самых противоречивых строений в истории архитектуры.

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