4 самых скандальных сооружения в истории: чем они прославились

Многие известные здания разных эпох вызывали споры и попадали в новости по скандальным причинам. Давайте посмотрим на некоторые из самых противоречивых строений в истории архитектуры.
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