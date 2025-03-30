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Что останется от Запада, если он вернёт бывшим колониям всё награбленное

Что останется от Запада, если он вернёт бывшим колониям всё награбленное

Вместо того, чтобы соваться в самую горячую точку планеты, Великобритании стоило бы задуматься над тем, что ее империя и без того трещит по швам.

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Комментарии
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Татьяна Иванова
Если всё вернут , то гейропа не умрёт, наши толстосумы помогут поднять цивилизацию гейропы.
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16 час.
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