«Коламбус» опубликовал картинку о Воронкове, Марченко и Чинахове на русском языке

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» в социальной сети выложил графику со статистическими показателями российских игроков Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко и Егора Чинахова на русском языке.
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