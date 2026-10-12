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Транспортным компаниям разрешат оправдываться в случае ЧП

Транспортным компаниям разрешат оправдываться в случае ЧП

Внести коррективы в оформление документа о ЧП на транспорте для получения пассажирами страхового возмещения от перевозчика предложил Минтранс .

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