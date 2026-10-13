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Газета.ру

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"Сиб.фм": в Новосибирской области гигантский медведь уничтожил 40 голов скота

"Сиб.фм": в Новосибирской области гигантский медведь уничтожил 40 голов скота

В Новосибирской области огромный медведь весом около полутонны уничтожил 40 голов крупного скота. Об этом со ссылкой на главу управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии региона Семена Доплера сообщил «Сиб.

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