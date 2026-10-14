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ФедералПресс

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В Алапаевске «Стену почетных граждан» заменили на рекламу

В Алапаевске «Стену почетных граждан» заменили на рекламу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. Жители Алапаевска возмущены решением местной администрации: вместо баннера, посвященного выдающимся горожанам, на стене культурного центра установили рекламный щит.

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