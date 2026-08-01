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OilPrice

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Suriname's $26 Billion Oil Bet Is Finally Paying Off

Middle East turmoil, centered on the U.S. war with Iran, is playing havoc with world energy markets. An ongoing dispute over access to the Strait of Hormuz, through which a fifth of world oil and natural gas supply is shipped, is causing prices to surge.

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