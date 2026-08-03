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Аргументы недели

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«Одиссея» Кристофера Нолана: перворазрядные актеры во второразрядном кино

«Одиссея» Кристофера Нолана: перворазрядные актеры во второразрядном кино

Когда стало известно, что Кристофер Нолан берется за экранизацию гомеровской «Одиссеи», ожидания были огромными.

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