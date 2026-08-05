Бывшая королева красоты вышла замуж за пожилого мужчину ради богатства и осталась ни с чем

Энн Мату, бывшая участница национального конкурса красоты «Мисс Кения» 1982 года, поделилась своей жизненной историей, которая включает борьбу с алкоголизмом, сложные семейные отношения и попытку выйти замуж за состоятельного пожилого мужчину ради наследства.
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