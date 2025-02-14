Отопление вернулось в дома в квартале Ржевка-Пороховые

Специалисты устранили дефект в два раза быстрее нормативного срока В пятницу, 14 февраля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением на 15 часов завершили работы по замене ненадежного участка тепломагистрали на проспекте Большевиков.