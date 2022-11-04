Баллада о «железной шляпе» и самых простых шлемах-подшлемниках

Всегда приятно, когда твоя работа не пропадает впустую, а вызывает интерес. Вот и недавняя статья про средневековые шлемы вызвала соответствующий отклик: по крайней мере два человека, зато завсегдатаи раздела «История» захотели более подробным образом познакомиться с целой «кучей» шлемов того времени, причём даже расписать их хронологическую последовательность они не поленились.
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